Месси также не удержался от челленджа с туалетной бумагой – выступление аргентинца было весьма скромным

Нападающий Барселоны Лионель Месси присоединился к другим участникам флешмоба "Оставайся дома".

Каталонский клуб в своем Twitter опубликовал видео, на котором звезда орудует туалетной бумагой.

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Месси решил не показывать весь набор своих технических навыков и просто набивал "мяч". Аргентинец принял вызов от Хави, а затем передал его другим игрокам Барселоны и своему куму – Серхио Агуэро.

Напомним, челлендж "Оставайся дома" создан для поддержки борьбы с коронавирусом и напоминании об исключительной важности мер безопасности в такой ситуации

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