Барселона одержала тяжелую победу над Атлетиком и вернула лидерство в Примере

В рамках поединка 31-го тура испанского чемпионата Атлетик дал бой на Камп Ноу, но избежать поражения не сумел (0:1).

После фиаско в прошлом туре Кике Сетьен не стал сильно менять состав, ограничившись ротацией двух исполнителей – вместо Ракитича вышел Артур, а Гризманн отправил на банку Брейтвейта. В случае победы Барса выходила бы на чистую первую позицию (до матча Реала), но пока у двух грандов было равенство очков при превосходстве "бланкос" в очных встречах. Пресса же последние дни бомбила инсайдами о потасовке Месси с Гризманном и о желании де Йонга покинуть клуб. Словом, на "блаугранас" в поединке с Атлетиком было интересно взглянуть.

Первая половина первого тайма оказалась очень динамичной и порадовала большим количеством моментов. Уже на 4-й минуте встречи тер Штегену после подачи с фланга пришлось выгребать мяч ладонью с левого нижнего угла, на что Барса ответила контратакой с неудачным замыканием Суареса пяткой и мощным ударом Бускетса точно в голову Альваресу. После этого команды разменялись несколькими контрвыпадами: на 14-й минуте один из них завершился выходом Вильямса один-в-один против Пике и выстрелом с правого края штрафной – мимо ближней штанги! Барса ответила двумя сильными ударами Суареса – с линии штрафной он пробил в руки Уильямсу, а с правого края отправил мяч мимо дальнего угла.

Новый размен случился на 20-х минутах. Сначала Суарес обыгрался в стеночку с Месси и выходил один на один с Симоном, однако Унаи опередил Луиса. Атлетик огрызнулся угловым с ударом головой выше ворот в исполнении Альвареса. После этого команды создали два похожих и наиболее опасных эпизода в первом тайме: на 23-й минуте Лекуе ворвался на левый край штрафной, обошел Пике и выкатил мяч в центр Уильямсу – в последний момент Бускетс в подкате выбил "круглого" из-под ног Иньяки. Барса на 25-й ответила контратакой с прорывом Месси по центру и пасом Суаресу влево; Луис ворвался на край штрафной, вытянул на себя Симона и отдал передачу под удар Видалю в пустые ворота – и снова в последнюю секунду мяч выбили из-под ног!

Вторая половина тайма была не менее динамичной, но более позиционной. Яркие моменты из этого периода не впоминаются, а в целом преимущество было на стороне Барсы – каталонцы удерживали мяч 64% игрового времени, а Месси заработал несколько угловых и провёл ряд слабых ударов. Впрочем, Атлетик оборонялся достаточно уверенно, редко впуская "блаугранас" в штрафную. В конце концов, на перерыв команды ушли без забитых голов.

На старте второго тайма Атлетик окончательно сел в глухую оборону, даже не помышляя о контратаках, хотя периодически команда включала высокий прессинг. У Барсы же при тотальном доминировании в первые 20 минут обострять не получалось – за этот период удалось создать лишь один момент. Но какой! Месси ворвался на правый фланг обороны, собрал на себе защитников и вырезал подачу на левый край штрафной Гризманну – Антуан оказался прямо перед Симоном! Впрочем, Унаи сразу побежал на мяч, сократил расстояние и парировал удар Антуана. В конце концов, Сетьен снял его с игры на 65-й минуте вместе с Бускетсом, а незадолго до этого изменили Артура – на поле появились Фати, Пуч и Ракитич.

Фати сразу же мог стать героем, замкнув подачу с глубины ударом головой, но мяч полетел значительно выше ворот. Гаиска Гаритано на 70-й минуте решил парировать замены Сетьена, выпустив дополнительного защитника Капу и освежив нападение (вместо Уильямса вышел Вильялибре), но уже на 71-й оборону Атлетика прошили. Месси ворвался в штрафную, собрал на себе нескольких защитников и попытался пробить, но удар заблокировали – впрочем, отскок поймал Ракитич, который вертикально пошел вперёд, протаранил защитников и, обыгравшись с Лео, оказался прямо перед Симоном. Далее был точный удар. 1:0!

Барселона не сбавляла оборотов, едва не удвоив своё преимущество на 80-й минуте после прорыва Месси на правый край штрафной и крученого удара в дальний угол – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Только тогда баски собрались и пошли вперёд большими силами, что едва не вылилось в гол. Несколько минут мяч летал над защитниками каталонцев, а на 83-й минуте он пронесся прямо над головой Рауля Гарсии – привет тер Штегену, неожиданно занервничавшего на выходе. Барса тут же перехватила инициативу и огрызнулась двумя ударами: на 88-й Месси метров с 24-х пробив рядом з каркасом, а на 89-й Пике неточно замкнул подачу с углового.

Атлетик мог выцарапать ничью уже в добавленное время после навеса со штрафного на Нуньеса, но Унаи головой направил мяч над перекладиной. Барса также могла забить – на 90+5-й минуте Видаль мощным ударом метров с восьми пробил в Симона, а Фати с добивания попал в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу каталонцев.

Таким образом, Барселона набрала 68 очков, вернув себе первую позицию в Ла Лиге. Реал отстаёт на три зачетных балла, однако мадридцы свой матч ещё не сыграли. Атлетик, имея в активе 42 пункта, держится на десятой строчке.