Месси: Роналду выступил потрясающе

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал хет-трик его извечного соперника Криштиану Роналду в ворота мадридского Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лионель Месси стал игроком матча с двумя голами и двумя ассистами, когда Барселона разгромила Лион (5:1). Днем ранее Роналду отметился хет-триком в ворота Атлетико и таким образом вывел Ювентус в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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"То, что сделали Криштиану Роналду и Ювентус, было впечатляющим. Я думал, что Атлетико будет жестче", – сказал Лионель в интервью изданию Marca.



Месси и его товарищи по Барселоне вскоре узнают, встретятся ли они с Роналду и Ювентусом в следующем раунде, но аргентинец сейчас не думает об этом.

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"Все соперники сложные. Аякс, например, показал, что они удивительная молодая команда, и они никого не боятся", – поделился Месси.