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Месси: Роналду выступил потрясающе

10:22 236 Читати українською
Месси: Роналду выступил потрясающе
Роналду и Месси / Sports Illustrated

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал хет-трик его извечного соперника Криштиану Роналду в ворота мадридского Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Лионель Месси стал игроком матча с двумя голами и двумя ассистами, когда Барселона разгромила Лион (5:1). Днем ранее Роналду отметился хет-триком в ворота Атлетико и таким образом вывел Ювентус в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

"То, что сделали Криштиану Роналду и Ювентус, было впечатляющим. Я думал, что Атлетико будет жестче", сказал Лионель в интервью изданию Marca.

Месси и его товарищи по Барселоне вскоре узнают, встретятся ли они с Роналду и Ювентусом в следующем раунде, но аргентинец сейчас не думает об этом.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Все соперники сложные. Аякс, например, показал, что они удивительная молодая команда, и они никого не боятся", поделился Месси.

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Лига чемпионов Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лионель Месси Лионель Месси Ювентус - Атлетико
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