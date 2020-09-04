Звезда Барселоны Лионель Месси может не покинуть клуб после многих скандалов, связанных с его уходом.

Главной причиной такого решения стала непреклонная позиция Барселоны по продаже футболиста, сообщает Marca. Президент клуба Хосеп Бартомеу не намерен отпускать Месси, в связи с чем капитану остается только обратиться в суд для расторжения контракта. Этот вариант не кажется игроку приемлемым.

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Отмечается, что Лионель не хочет покидать Барселону с конфликтом, вспоминая пример форварда Неймара. Месси хотел согласованного с клубом ухода, а не покинуть родной клуб путем судебных разбирательств.

Напомним, в Испании разгорелся настоящий скандал из-за желания 33-летнего аргентинца покинуть каталонский гранд. СМИ называют Манчестер Сити вероятным претендентом на Лионеля.

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