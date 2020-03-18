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Месси разочарован своим положением в Барселоне и может покинуть клуб – решение аргентинца изменит один трансфер

12:26 50 Читати українською
Месси разочарован своим положением в Барселоне и может покинуть клуб – решение аргентинца изменит один трансфер
Лионель Мессі / Reuters

Нападающий Барселоны Лионель Месси уже не получает удовольствия от выступлений в составе действующих чемпионов Испании.

Руководству каталонцев придется выполнить одно условие, чтобы сохранить свою звезду, утверждает Еl Сonfidencial.

Месси расстроен посредственными результатами команды на протяжении последних сезонов, также ему не нравится стиль игры "блаугранас". Ситуацию явно не улучшило и увольнение Эрнесто Вальверде, с которым Месси поддерживал хорошие отношения. Барселона еще даже не начала переговоров о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча-2019".

ПСЖ рекордно снизил цену на Неймара

Каталонцам придется выполнить серьезную задачу, чтобы позиция Месси изменилась. Аргентинец стремится снова играть с Неймаром, и приход бразильца станет весомой причиной для того, чтобы остаться на Камп Ноу. Таким образом, Барселоне придется начать новые попытки договориться с ПСЖ по форварду, поскольку в прошлом году парижане категорически отказались отпускать самого дорогого игрока мира.

Напомним, действующее соглашение Месси с Барселоной рассчитано до 2021 года, однако нападающий может покинуть клуб и раньше, если получит достойное предложение не из Европы.

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