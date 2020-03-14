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ПСЖ рекордно снизил цену на Неймара

21:42 390 Читати українською
ПСЖ рекордно снизил цену на Неймара
Неймар / Фото из открытых источников

В лагере парижского клуба готовы попрощаться со звездным бразильцем.

Неймар будет иметь большие шансы покинуть ПСЖ уже летом, сообщает ESPN со ссылкой на спортивного директора клуба Леонардо.

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Ради трансфера бразильца в клубе готовы снизить стоимость на него до 150 млн евро. Леонардо считает, что для парижан будет рациональнее продать свою звезду по более низкой цене, чем повторить сагу с переходом нападающего летом 2019-го. Главным претендентом на Неймара остается Барселона.

Напомним, бразилец присоединился к ПСЖ в 2017 году, перейдя из Барсы за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 6-ю ассистами.

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