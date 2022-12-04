"Аргентина контролировала игру, но было сложно. Главное, что мы прошли дальше. Это была физически тяжелая игра, ведь времени на отдых было крайне мало. Рады, что победили и сделали еще один шаг к цели.

Знали, что будет тяжело. Когда пропустили, стало еще сложнее, потому что пришлось терпеть. Победа – это невероятные ощущения. Приятно делиться этими моментами со своими коллегами. Народ Аргентины наслаждается этим, и наверняка каждый хотел бы быть здесь. Невероятно, как болельщики проживают каждую игру, как передают эту страсть и радость нам.

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Моя семья находится здесь, в Катаре, с начала чемпионата. Это особый момент – иметь возможность видеть своих детей. Тьяго (сын – прим.) не знал, как это – играть на чемпионате мира. Видеть его сегодня, как он волнуется – это нечто поразительное. Он взволнован и счастлив, как и все аргентинцы. Видеть, как моя семья празднует забитые голы, дает мне надежду и счастье. Остальные члены моей семьи были на других чемпионатах мира и кубках Америки, но дети еще не были. Это очень мило.

Тысячный матч? Я не думаю об этом. Сегодня я узнал, что это был юбилей. Думал, что мне еще не хватает нескольких игр. Я живу моментом и наслаждаюсь тем, что мы переживаем.

Впереди Аргентине предстоит тяжелый матч против Нидерландов. Они очень хорошо играют и, безусловно, усложнят нам задачу. Это четвертьфинал чемпионата мира. Если с самого начала было тяжело, то сейчас будет еще труднее", – цитирует Месси AS.

В четвертьфинале Аргентина сыграет против Нидерландов. Поединок состоится 9 декабря, начало в 21:00.

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