"Аргентина контролювала гру, але було складно. Головне, що ми пройшли далі. Це була фізично важка гра, адже часу на відпочинок було вкрай мало. Раді, що перемогли і зробили ще один крок до мети.

Знали, що буде важко. Коли пропустили, стало ще складніше, позаяк довелося терпіти. Перемога – це неймовірні відчуття. Приємно ділитися цими моментами зі своїми колегами. Народ Аргентини насолоджується цим, і, напевно, кожен хотів би бути тут. Неймовірно, як уболівальники проживають кожну гру, як передають цю пристрасть і радість нам.

Аргентина – Австралія – 2:1 – відео голів і огляд матчу з досягненнями Мессі

Моя сім'я перебуває тут, у Катарі, з початку чемпіонату. Це особливий момент – мати можливість бачити своїх дітей. Тьяго (син – прим.) не знав, як це – грати на чемпіонаті світу. Бачити його сьогодні, як він хвилюється – це щось вражаюче. Він схвильований і щасливий, як і всі аргентинці. Бачити, як моя родина святкує забиті голи, дає мені надію та щастя. Інші члени моєї родини були на інших чемпіонатах світу та кубках Америки, але діти ще не були. Це дуже мило.

Тисячний матч? Я не думаю про це. Сьогодні я дізнався, що це був ювілей. Думав, що мені бракує ще кількох ігор. Я живу моментом і насолоджуюся тим, що ми переживаємо.

Попереду Аргентину чекає важкий матч проти Нідерландів. Вони дуже добре грають і, безумовно, ускладнять нам завдання. Це чвертіьфінал чемпіонату світу. Якщо з самого початку було важко, то зараз буде ще складніше", – цитує Мессі AS.

У чвертьфіналі Аргентина зіграє проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться 9 грудня, початок о 21:00.

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