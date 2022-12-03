Лионель Месси открыл счет в поединке Аргентина – Австралия. Этот гол стал для него знаковым.

Лидер "альбиселестес" открыл счет на 35-й минуте поединка, точно пробив низом в дальний угол после скидки Николаса Отаменди.

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Это 9-й гол Лионеля Месси на 5-м для него чемпионате мира. До сих пор 35-летний нападающий отмечался только на групповых стадиях. А вот в плей-офф Мундиалей это его первый гол.

В своем тысячном матче в профессиональной карьере Лео сумел обойти Диего Марадону по количеству голов на чемпионатах мира. У легендарного нападающего, который умер в 2020-м, 8 голов. Столько же у Криштиану Роналду. Месси забил 9-й.

Кстати, в четвертьфинале победитель пары Аргентина – Австралия сыграет с Нидерландами.