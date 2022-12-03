Лионель Месси и Ко разобрались с Австралией в 1/8 финала чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов поединка на "Футбол 24".

Лионель Месси вышел на свой 1000-й матч в карьере и отметил это событие забитым голом. Именно он открыл счет на 35-й минуте, точно пробив в дальний угол после скидки Отаменди. Аргентина реализовала едва ли не первый свой момент. Девятый гол Лео на чемпионатах мира, но первый в плей-офф.

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На старте второго тайма подопечные Лионеля Скалони, казалось, сняли все вопросы. Мэтью Райан неудачно сыграл ногами в своей штрафной, далеко отпустив от себя мяч. Хулиан Альварес подарком воспользовался, удвоив преимущество Аргентины.

Австралия сократила отставание на 77-й. Гудвин с помощью рикошета от Фернандеса поразил ворота Эмилиано Мартинеса, возобновив интригу. На большее аутсайдера не хватило, хотя моменты в конце игры "соккеруз" все же имели.

2:1 – Месси и Ко шагают в четвертьфинал, где сыграют против Нидерландов. Австралия завершила борьбу за Кубок мира.