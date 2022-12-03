Команды провели идентичный групповой этап – после поражения в стартовом туре было две "сухих" победы. Правда, этот результат по-разному воспринимается. Для Австралии – это серьезное достижение. "Соккеруз" избавились от антирекордной серии поражений на чемпионатах мира и сенсационно пробились в плей-офф. Хотя Япония била Германию и Испанию, именно команду из "Зеленого континента" следует считать главной неожиданностью ЧМ-2022. Ведь австралийцы по именам в составе гораздо слабее. К счастью, в футболе это не всегда имеет решающее значение. За это мы его любим.

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Аргентина приехала в Катар в статусе одного из фаворитов и уже на старте турнира дала осечку. Однако поражение от Саудовской Аравии не выбило землю из-под ног подопечных Лионеля Скалони. "Альбиселесте" отлично отреагировали, убедительно обыграв Мексику и Польшу. В группе Аргентина производила впечатление команды, которая с каждым матчем становится все сильнее. Скорее всего, здесь дело в уверенности. Похоже, у Скалони ее стало гораздо больше. Наставник на сегодняшний матч вернул в основу даже Папу Гомеса, который провалился против Аравии и засел в запас. Экс-звезду Металлиста вернула в состав травма Ди Марии, а Дибала в очередной раз остался на скамейке, мечтая о своем дебюте на ЧМ-2022.

Со стартовым свистком Шимона Марчиняка никаких сюрпризов не произошло. Аргентина установила тотальный контроль над ситуацией. Под давлением соперника австралийцы в среднем делали одну передачу за 30 секунд. Зато оборонную работу выполняли безупречно. "Альбиселесте", постоянно владея мячом, за 15 минут не создали ни одного момента. Все попытки обрывались на подступах к штрафной. Наиболее активно прорвать линию защиты пытался Гомес. Папу регулярно увходил из-под опеки, но адресата для паса не было. Когда же он решился на удар, мяч предательски полетел на трибуны.

Поддерживать такую интенсивность Аргентине удалось ровно половину тайма. Это были очень скучные 25 минут, за которые у каждой из команд было лишь одно касание к мячу в чужой штрафной. Ситуация на поле походила на тренировочное упражнение, когда играют без ворот. Постепенно давление на Австралию уменьшилось, и футболисты "Соккеруз" пытались этим пользоваться. Провели несколько атак, заработали несколько угловых (одна из них даже ударом завершилась).

Однако настоящую выгоду из таких изменений извлекли аргентинцы. У них появилось больше пространства в атаке. Очередную попытку Гомеса перевалили фолом. Месси со стандарта закрутил мяч почти в ворота, но Суттар выбил головой. Атака вторым темпом – Мак Аллистер и Отаменди снова выводят Лео на удар. Его не успевают накрыть, и мяч под ногой защитника проникает в сетку ворот. Аргентина повела в счете! Месси в очередной раз включился в максимально подходящий момент.

План Австралии был разрушен. Отсиживаться в защите – больше не вариант. Понять это просто, а вот с реализацией куда сложнее. Тем более Аргентина снова установила контроль над мячом. "Соккеруз" попытались прессинговать, но единственный результат – это несколько фолов и желтая карточка для Дегенека. В перерыве Грэмму Арнольду предстояло помочь своим подопечным с поиском пути к воротам Эмилиано Мартинеса.

После перерыва Лионелю Скалони хватило 3 минуты, чтобы изменить тактический рисунок. Замена на 49-й. Вместо Папу Гомеса вышел Лисандро Мартинес. Аргентина перешла на игру в три центральных защитника. В эпицентре событий на старте второго тайма оказались голкиперы. Мартинес позволил заблокировать свою попытку вынести мяч – повезло. Райан наварил еще хуже. Австралиец, получив пас от партнера, попытался обыграть Де Пауля. Но на помощь Родриго успел Альварес, который обокрал кипера и закатил в пустые ворота.

0:2 – это уже приговор. Со всем уважением, но Австралия не находится на уровне тех команд, которые способны лишить эту Аргентину такого преимущества. Как доказательство – после мяча Альвареса игра успокоилась. Никаких предпосылок для изменений в счете. Однако иногда гол может появиться из ничего. Вот буквально. Подачу с фланга сняли аргентинские защитники. На добивании метров с 25 приложился Гудвин. Мяч, казалось, летит мимо ворот, но на его пути оказался Энцо Фернандес. Этот рикошет стал роковым. Интрига ожила! И сразу Австралия могла сравнять. Бехич прорвался в штрафную и бил с линии вратарской. Лисандро Мартинес в отчаянном подкате заблокировал.

В конце матча Месси мог стать еще и ассистентом. Всё сделал Лео для Лаутаро. Никто не мешал форварду Интера, даже время подготовить удар было, но исполнение оказалось бездарным. Очень неточно. Аргентина продолжила давить и в компенсированное время устроила настоящий штурм. Только чудо спасло Австралию от еще одного пропущенного. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Аргентины, которая в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет против сборной Нидерландов.

Исторический вечер Месси

Еще задолго до начала турнира в Катаре начали распространяться разговоры, что это последний чемпионат мира для Лионеля Месси. Аргентинец, которому летом исполнится 36, сам намекал, что прощание со сборной очень близко. На ЧМ-2022 команда приехала в статусе фаворита и с огромным желанием поспособствовать канонизации одного из лучших игроков в истории. Однако эта идея больше не давит, как прежде. Победа на Копа Америка очень помогла Аргентине с точки зрения психологии.

Лео также ментально стал сильнее. Теперь он вожак не только с мячом в ногах, но и в коллективе. Месси научился вести партнеров за собой и мотивировать их. После каждого матча он говорит о команде, об уверенности в ее силе и задачах, которые предстоит выполнить. Лео больше не нервничает и не срывается. Он производит впечатление человека, четко знающего, что ему нужно и что для этого нужно сделать. Так выглядит и его сборная. Это было заметно даже после поражения от Саудовской Аравии.

Главной интригой перед сегодняшним матчем было, сможет ли Аргентина перенести эту непринужденность на этап плей-офф, где давление значительно выше, а права на ошибку больше нет. Дополнительным грузом была личная статистика Месси, который за четыре предыдущих чемпионата мира так и не забил в матчах на вылет. Турнир в Катаре уже стал для Лео вторым самым успешным. Групповой этап он завершил с двумя голами и ассистом (могло быть и больше, но Щенсны). Лучше капитан Аргентины отыграл только на ЧМ-2014, где набрал 4+1. Там "Альбиселесте" дошли до финала.

Месси впервые забил гол в плей-офф ЧМ – аргентинец в 1000-м матче превзошел Роналду с Марадоной

Поединок против Австралии стал для Месси 1000 в профессиональной карьере. Лучшей возможности снять проклятие плей-офф не найти. Лео начал игру тускло, но в нужный момент, как он это умеет, включился в эпизод по максимуму. Гол после затяжного розыгрыша штрафного. Первый в плей-офф ЧМ. 788 за 1000 матчей в профессиональной карьере. Одно проклятие снято. Продолжение будет?