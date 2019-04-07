Месси превзошел уникальный рекорд Касильяса

Лионель Месси в матче с Атлетико

Лидер Барселоны Лионель Месси продолжает покорять футбольный мир.

Лионель Месси стал рекордсменом чемпионата Испании. Победа Барселоны над Атлетико стала для 31-летнего аргентинца 335-й в Ла Лиге. Больше побед в Примере не одержал ни один игрок.

Барселона на последних минутах вырвала победу над Атлетико

Месси по этому показателю обошел Икера Касильяса, который в составе Реала выиграл 334 поединка, сообщает Opta.

К слову, эти 3 очка практически гарантировали Барселоне чемпионский титул. За 7 туров до окончания чемпионата отрыв "блаугранас" от Атлетико составляет 11 очков.