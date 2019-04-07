toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО ЮВЕНТУС - МИЛАН

Месси превзошел уникальный рекорд Касильяса

00:46 47 Читати українською
Месси превзошел уникальный рекорд Касильяса
Лионель Месси в матче с Атлетико

Лидер Барселоны Лионель Месси продолжает покорять футбольный мир.

85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси
 
Диего Коста 29’
29’ Диего Коста
85’ Луис Суарес
87’ Лионель Месси

Лионель Месси стал рекордсменом чемпионата Испании. Победа Барселоны над Атлетико стала для 31-летнего аргентинца 335-й в Ла Лиге. Больше побед в Примере не одержал ни один игрок.

Барселона на последних минутах вырвала победу над Атлетико

Месси по этому показателю обошел Икера Касильяса, который в составе Реала выиграл 334 поединка, сообщает Opta.

К слову, эти 3 очка практически гарантировали Барселоне чемпионский титул. За 7 туров до окончания чемпионата отрыв "блаугранас" от Атлетико составляет 11 очков.

Теги
Икер Касильяс Икер Касильяс Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Рекорды Главное Барселона - Атлетико Лионель Месси Лионель Месси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
45
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук