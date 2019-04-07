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Мессі перевершив унікальний рекорд Касільяса

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Мессі перевершив унікальний рекорд Касільяса
Ліонель Мессі в матчі з Алетіко

Лідер Барселони Ліонель Мессі продовжує підкорювати футбольний світ.

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

Ліонель Мессі став рекордсменом чемпіонату Іспанії. Перемога Барселони над Атлетіко стала для 31-річного аргентинця 335-ю в Ла Лізі. Більше перемог в Прімері не здобув жодний гравець.

Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко

Мессі за цим показником обійшов Ікера Касільяса, який у складі Реала виграв 334 поєдинки, повідомляє Opta.

До слова, ці 3 очки практично гарантували Барселоні чемпіонський титул. За 7 турів до завершення чемпіонату відрив "блаугранас" від Атлетіко складає 11 очок.

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