Мессі перевершив унікальний рекорд Касільяса

Ліонель Мессі в матчі з Алетіко

Лідер Барселони Ліонель Мессі продовжує підкорювати футбольний світ.

Ліонель Мессі став рекордсменом чемпіонату Іспанії. Перемога Барселони над Атлетіко стала для 31-річного аргентинця 335-ю в Ла Лізі. Більше перемог в Прімері не здобув жодний гравець.

Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко

Мессі за цим показником обійшов Ікера Касільяса, який у складі Реала виграв 334 поєдинки, повідомляє Opta.

До слова, ці 3 очки практично гарантували Барселоні чемпіонський титул. За 7 турів до завершення чемпіонату відрив "блаугранас" від Атлетіко складає 11 очок.