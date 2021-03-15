Поединок 27-го тура испанской Ла Лиги против Уэски стал особенным для лидера Барселоны Лионеля Месси.

Звездный аргентинец вышел на свой 767-й матч в футболке "блаугранас" во всех турнирах, сообщает Opta Sports.

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По этому показателю Месси сравнялся с экс-хавбеком каталонцев Хави Эрнандесом. Теперь они делят первое место в списке гвардейцев Барсы всех времен. Месси дебютировал за первую команду еще в 2004 году. В свою очередь Хави защищал цвета гранда в 1998-2015 гг.

К слову, знаменательное для себя событие Лионель Месси уже в первом тайме освятил забитым мячом.

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