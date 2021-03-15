Поєдинок 27-го туру іспанської Ла Ліги проти Уески став особливим для лідера Барселони Ліонеля Мессі.

Зірковий аргентинець вийшов на свій 767-й матч у футболці "блаугранас" у всіх турнірах, повідомляє Opta Sports.

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За цим показником Мессі зрівнявся із екс-хавбеком каталонців Хаві Ернандесом. Тепер вони ділять перше місце в списку гвардійців Барси всіх часів. Мессі дебютував за першу команду ще в 2004 році. Натомість Хаві захищав кольори гранда в 1998-2015 рр.

До слова, знаменну для себе подію Ліонель Мессі вже в першому таймі освятив забитим м'ячем.

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