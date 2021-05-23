Звезда Барселоны признался, что у него были и свои кумиры в лагере ожесточенного оппонента.

"Я жалею, что не попросил футболки у Роналдо и Роберто Карлоса, я играл против них. Я бы хотел, чтобы сейчас у меня были их футболки в коллекции.

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Когда я стал старше, то стал больше думать о коллекционировании футболок, о воспоминаниях. Раньше меня это не беспокоило. Мой брат Матиас сохранил много футболок.

В моей коллекции не хватает футболок нескольких действующих игроков, но они пока выступают", – цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, Роберто Карлос и Роналдо бок о бок защищали цвета Реала в 2002-2007 годах.

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