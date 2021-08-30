ПСЖ продолжил победное шествие в чемпионате Франции. На этот раз жертвой парижан стал Реймс. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Гости открыли счет уже на 15-й минуте: Ди Мария навесил, а Мбаппе выиграл позицию у защитников и ударом головой с линии вратарской вывел "красно-синих" вперед. Аргентинец впоследствии мог удваивать, но со штрафного попал в голову сопернику.

Почеттино оценил дебют Месси за ПСЖ

После перерыва Реймс отыгрался, однако зафиксированное арбитром положения вне игры не разрешило восстановить статус-кво. В середине второго тайма Мбаппе оформил дубль, а через три минуты случилось то, чего все так ждали – на поле вышел Месси, заменив Неймара! Аргентинец запомнился перспективной попыткой разогнать одну из атак ПСЖ и ударом по голове от защитников соперника. Месси опекали настолько плотно, что хотя бы один голевой момент у Лео так и не возник. За 31 минуту (вместе с добавленным временем), Месси ни разу не пробил по воротам, но отдал 20 точных передач (95,2% точности) и сделал один отбор.

Победа ПСЖ позволила парижанам с 12 очками стать единоличным лидером Лиги 1, Реймс с 3 пунктами семнадцатый.

Месси дебютировал за ПСЖ, Мбаппе стал героем – команда Почеттино продолжает лидировать в чемпионате