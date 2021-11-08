Месси попытается переманить Альбу в ПСЖ
У защитника Барселоны Жорди Альбы есть шанс снова сыграть с Лионелем Месси.
Жорди Альба оказался среди трансферных целей ПСЖ, сообщает El Nacional.
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Подписание защитника Барселоны активно поддерживает Лионель Месси, который много лет играл бок о бок с Жорди в каталонском клубе. 32-летний Жорди не спешит продлевать контракт с Барсой и не прочь рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.
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Действующее соглашение о сотрудничестве Альбы и "блаугранас" рассчитано до лета 2024-го. В нынешнем сезоне защитник провел за Барсу 11 матчей.
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