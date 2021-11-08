Жорді Альба опинився серед трансферних цілей ПСЖ, повідомляє El Nacional.

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Підписання оборонця Барселони активно підтримує Ліонель Мессі, який багато років грав пліч-о-пліч з Жорді у каталонському клубі. 32-річний Жорді не спішить продовжувати контракт з Барсою і не проти розглянути інші варіанти для продовження кар'єри.

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Чинна угода про співпрацю Альби та "блаугранас" розрахована до літа 2024-го. У нинішньому сезоні захисник провів за Барсу 11 матчів.

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