Сразу 30 игроков получат шанс защищать цвета сборной Аргентины в ближайших матчах квалификации к ЧМ-2022.

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В заявку попал главная звезда команды Лионель Месси, который недавно сенсационно покинул Барселону и присоединился к ПСЖ.

Аргентина в сентябре проведет три матча отбора на ближайший Мундиаль – соперниками Месси и Ко станут Венесуэла, Бразилия и Боливия. После 6-ти туров квалификации аргентинцы расположились на второй строчке в группе, пропустив вперед бразильцев.

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