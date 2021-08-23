Месси попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с обоймой игроков на сентябрьский сбор.
Сразу 30 игроков получат шанс защищать цвета сборной Аргентины в ближайших матчах квалификации к ЧМ-2022.
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В заявку попал главная звезда команды Лионель Месси, который недавно сенсационно покинул Барселону и присоединился к ПСЖ.
Аргентина в сентябре проведет три матча отбора на ближайший Мундиаль – соперниками Месси и Ко станут Венесуэла, Бразилия и Боливия. После 6-ти туров квалификации аргентинцы расположились на второй строчке в группе, пропустив вперед бразильцев.
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