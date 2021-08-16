Украинская ассоциация футбола огласила перечень футболистов, которые получили вызов в национальную команду на ближайшие поединки отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции, а также на спарринг с Чехией.

Список игроков сборной Украины на матчи с Францией и Казахстаном / УАФ

В списке есть определенные неожиданности, хотя в целом перечень футболистов по сравнению с Евро-2020 почти не изменился. В частности, в резервном перечне есть защитник пражской Славии Тарас Качараба, хавбек Зари Владислав Кочергин, Даниил Сикан и Евгений Коноплянка из Шахтера и еще 4 игрока. Бросается в глаза отсутствие Марлоса даже в резерве.

В общем вызов в ряды "сине-желтых" получили 24 футболиста, еще 8 – резервном перечне. Сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве, информирует официальный сайт УАФ.

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Список игроков сборной Украины на матчи против Казахстана и Франции:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Резервный список: Евгений Макаренко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан, Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин.

Напомним, сборная Украины после ухода Андрея Шевченко до сих пор остается без главного тренера. Назначение нового наставника ожидается завтра, 17 августа. Среди кандидатов – Сергей Ребров и Александр Петраков. Из-за отсутствия наставника список вызванных игроков составили на заседании Комитета национальных сборных УАФ.

Матчи Казахстан – Украина и Украина – Франция будут сыграны 1 и 4 сентября соответственно. Поединок против действующих чемпионов мира состоится на киевском НСК Олимпийский. Товарищеский матч с Чехией наша сборная сыграет 8 сентября на выезде.

После трех туров отбора на Мундиаль в Катаре Украина занимает второе место в группе D, набрав 3 очка. У лидера – Франции – 7 пунктов. Правда, Финляндия, Казахстан и Босния и Герцеговина сыграли только 2 поединка.

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