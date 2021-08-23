Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визначився з обоймою гравців на вересневий збір.

Одразу 30 гравців матимуть шанс захищати кольори збірної Аргентини у найближчих матчах кваліфікації до ЧС-2022.

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До заявки потрапив головна зірка команди Ліонель Мессі, який нещодавно сенсаційно покинув Барселону та приєднався до ПСЖ.

Аргентина у вересні проведе три матчі відбору на найближчий Мундіаль – суперниками Мессі та Ко стануть Венесуела, Бразилія та Болівія. Після 6-ти турів кваліфікації аргентинці розташувались на другій сходинці у групі, пропустивши вперед бразильців.

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