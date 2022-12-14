Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в полуфинале чемпионата мира против Хорватии установил несколько исторических достижений.

Лео в поединке Аргентина – Хорватия забил гол и отдал ассист на Хулиана Альвареса. "Альбиселесте" выиграли 3:0 и второй раз в эпоху Месси сыграют в финале ЧМ (первая попытка в 2014-м была неудачной – 0:1 с Германией).

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Сам Месси в полуфинале чемпионата мира переписал историю футбола. Лионель сыграл свой 25-й матч на Мундиалях, сравнявшись с этим показателем с немцем Лотаром Маттеусом. В воскресенье у нападающего Аргентины есть шанс стать единоличным рекордсменом.

Также Месси забил свой 11-й гол на чемпионатах мира. Это лучший показатель среди действующих футболистов, а также рекорд в истории сборной Аргентины. Лео превзошел Габриэля Батистуту, у которого 10 мячей на Мундиалях.

В 2022 году нападающий ПСЖ забил за национальную сборную уже 16 голов. Это личный рекорд в его карьере. До сих пор рекордными были 12 забитых мячей в течение 2012-го.

А еще Лионель оформил 19 очков на чемпионатах мира по системе гол+пас. Это повторение рекорда Мирослава Клозе и Роналдо. В финале, который станет для него вторым в карьере, он может написать новую главу истории.

Соперником Аргентины в финале чемпионата мира-2022 станет победитель пары Франция – Марокко. Финал будет сыгран 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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