Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі у півфіналі чемпіонату світу проти Хорватії встановив одразу кілька історичних досягнень.

Лео у поєдинку Аргентина – Хорватія забив гол і віддав асист на Хуліана Альвареса. "Альбіселесте" виграли 3:0 і вдруге в епоху Мессі зіграють у фіналі ЧС (перша спроба у 2014-му була невдалою – 0:1 із Німеччиною).

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Сам Мессі у півфіналі чемпіонату світу вкотре переписав історію футболу. Ліонель зіграв свій 25-й матч на Мундіалях, зрівнявшись із цим показником із німцем Лотаром Маттеусом. У неділю нападник Аргентини має шанс стати одноосібним рекордсменом.

Також Мессі забив свій 11-й гол на чемпіонатах світу. Це найкращий показник серед чинних футболістів, а також рекорд в історії збірної Аргентини. Лео перевершив Габріеля Батістуту, у якого 10 м'ячів на Мундіалях.

У 2022 році нападник ПСЖ забив за національну збірну вже 16 голів. Це особистий рекорд у його кар'єрі. Досі рекордним були 12 забитих м'ячів впродовж 2012-го.

А ще Ліонель оформив 19 очок на чемпіонатах світу за системою гол+пас. Це повторення рекорду Мірослава Клозе і Роналдо. У фіналі, який стане для нього другим у кар'єрі, Мессі може написати нову главу історії.

Суперником Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2022 стане переможець пари Франція – Марокко. Фінал буде зіграний 18 грудня, початок – о 17:00 за київським часом.

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