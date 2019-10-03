Месси устроил мотивационную речь в перерыве матча с Интером – Барселона осуществила впечатляющий камбэк

Лидер Барселоны Лионель Месси вдохновил партнеров на камбэк в перерыве матча второго тура Лиги чемпионов против миланского Интера.

Аргентинец взял слово после неудачного первого тайма, который Барселона проиграла со счетом 0:1.

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"Давайте не будем терять голову, ребята. Мы выходим и будем давить еще больше, все нормально", – Diario Sport приводит слова Месси одноклубникам в подтрибунном помещении. Во втором тайме каталонцы вырвали победу благодаря дублю Луиса Суареса, который забил второй мяч именно с передачи 32-летнего аргентинца.

После двух туров Барселона делит первую строчку группы F с дортмундской Боруссией (у обеих команд по 4 очка в активе).

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