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Месси устроил мотивационную речь в перерыве матча с Интером – Барселона осуществила впечатляющий камбэк

18:13 74 Читати українською
Месси устроил мотивационную речь в перерыве матча с Интером – Барселона осуществила впечатляющий камбэк
Лионель Месси / Reuters

Лидер Барселоны Лионель Месси вдохновил партнеров на камбэк в перерыве матча второго тура Лиги чемпионов против миланского Интера.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

Аргентинец взял слово после неудачного первого тайма, который Барселона проиграла со счетом 0:1.

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"Давайте не будем терять голову, ребята. Мы выходим и будем давить еще больше, все нормально", – Diario Sport приводит слова Месси одноклубникам в подтрибунном помещении. Во втором тайме каталонцы вырвали победу благодаря дублю Луиса Суареса, который забил второй мяч именно с передачи 32-летнего аргентинца.

После двух туров Барселона делит первую строчку группы F с дортмундской Боруссией (у обеих команд по 4 очка в активе).

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Лига чемпионов Барселона - Интер Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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