Ліонель Мессі може допомогти ПСЖ одразу "вполювати двох зайців".

Потенційний трансфер Ліонеля Мессі у ПСЖ може нівелювати бажання французької зірки Кіліана Мбаппе попрощатись з парижанами, повідомляє ESPN.

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У Кіліана залишився лише рік чинного контракту з ПСЖ, і він вже неодноразово натякав про відхід з клубу. Проте, якщо парижанам вдасться підписати вільного Мессі, то 22-річний нападник може переглянути свої пріоритети.

Нагадаємо, напередодні Барселона повідомила, що не продовжуватиме співпрацю з 34-річним Ліонелем.

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