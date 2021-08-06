Мессі може переконати Мбаппе залишитись у ПСЖ
18:16 - Читать на русском
Ліонель Мессі може допомогти ПСЖ одразу "вполювати двох зайців".
Потенційний трансфер Ліонеля Мессі у ПСЖ може нівелювати бажання французької зірки Кіліана Мбаппе попрощатись з парижанами, повідомляє ESPN.
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У Кіліана залишився лише рік чинного контракту з ПСЖ, і він вже неодноразово натякав про відхід з клубу. Проте, якщо парижанам вдасться підписати вільного Мессі, то 22-річний нападник може переглянути свої пріоритети.
Нагадаємо, напередодні Барселона повідомила, що не продовжуватиме співпрацю з 34-річним Ліонелем.
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