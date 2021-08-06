Почеттино подтвердил интерес ПСЖ к Месси – известно, повлияет ли переход аргентинца на судьбу Мбаппе
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино не скрывает желания клуба продолжить усиливаться суперзвездами.
"Мы знаем, что произошло вчера между Месси и Барселоной... но мы полностью сосредоточены на том, чтобы в субботу обыграть Труа.
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Нассер и Леонардо упорно работают над улучшением команды. Означает ли подписание Лео Месси, что Килиан Мбаппе покинет клуб? Нет!" – приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, в межсезонье ПСЖ уже осуществил ряд мощных подписаний – Рамос, Вейналдум, Доннарумма и Хакими. Теперь к этой компании может присоединиться и Месси, который вчера окончательно попрощался с Барселоной.
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