После продления контракта в 2017 году аргентинец заплатил более 370 млн евро налогов, информирует El Periódico.

Барселона должна заплатить Месси впечатляющую сумму за сезон 2020/21

Львиная доля этой суммы – налог на доходы, который "украл" у Месси 275 млн зарплаты. Еще 100 млн Лео пришлось заплатить с заработков от рекламы и имиджевых прав. За три года форвард Барселоны отдал в бюджет столько же, сколько 120 тысяч среднестатистических испанских налогоплательщиков.

Добавим, что контракт Месси заканчивается этим летом, и вскоре шестикратного обладателя "Золотого мяча" могут с объятиями принимать в Англии (Манчестер Сити) или Франции (ПСЖ).

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