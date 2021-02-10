Після продовження контракту у 2017 році аргентинець сплатив понад 370 млн євро податків, інформує El Periódico.

Барселона має заплатити Мессі вражаючу суму за сезон 2020/21

Левова частка з цієї суми – податок на доходи, який "поцупив" у Мессі 275 млн зарплатні. Ще 100 млн Лео довелося заплатити із заробітків від реклами та іміджевих прав. За три роки форвард Барселони віддав у бюджет стільки ж, як 120 тисяч середньостатистичних іспанських платників податків.

Додамо, що контракт Мессі завершується цього літа, і незабаром шестиразового володаря "Золотого м'яча" можуть з обіймами приймати в Англії (Ман Сіті) чи Франції (ПСЖ).

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