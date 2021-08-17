Лионель Месси и Килиан Мбаппе на тренировке показали первые зародыши будущего взаимодействия.

Анри указал на слабое место ПСЖ, которое Месси не сможет нивелировать

Француз накрутил одного оппонента и выкатил мяч в ноги звездному новичку. Месси несколькими касаниями обработал передачу и низом пробил точно в угол. Остается дождаться матчей, чтобы увидеть дуэт в компании с Неймаром, Ди Марией и другими игроками ПСЖ.

Добавим, что свой ближайший поединок команда Почеттино проведет 20 августа – соперником станет Брест.

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