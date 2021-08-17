Месси и Мбаппе запугивают соперников взаимодействием – пока только на тренировках
16:40 - Читати українською
Соперникам ПСЖ в сезоне 2021/22 придется сдерживать силу монструозной атаки.
Лионель Месси и Килиан Мбаппе на тренировке показали первые зародыши будущего взаимодействия.
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Француз накрутил одного оппонента и выкатил мяч в ноги звездному новичку. Месси несколькими касаниями обработал передачу и низом пробил точно в угол. Остается дождаться матчей, чтобы увидеть дуэт в компании с Неймаром, Ди Марией и другими игроками ПСЖ.
Добавим, что свой ближайший поединок команда Почеттино проведет 20 августа – соперником станет Брест.
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