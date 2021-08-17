Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе на тренуванні показали перші зародки майбутньої взаємодії.

Анрі вказав на слабке місце ПСЖ, яке Мессі не зможе нівелювати

Француз накрутив одного опонента і викотив м'яч в ноги зірковому новачку. Мессі кількома дотиками обробив передачу та низом пробив точно в кут. Залишається дочекатися матчів, щоб побачити дует у компанії з Неймаром, Ді Марією та іншими гравцями ПСЖ.

Додамо, що свій найближчий поєдинок команда Почеттіно проведе 20 серпня – суперником стане Брест.

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