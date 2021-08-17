Мессі та Мбаппе залякують суперників взаємодією – поки лише на тренуваннях
16:40 - Читать на русском
Суперникам ПСЖ у сезоні 2021/22 доведеться стримувати силу монструозної атаки.
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе на тренуванні показали перші зародки майбутньої взаємодії.
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Француз накрутив одного опонента і викотив м'яч в ноги зірковому новачку. Мессі кількома дотиками обробив передачу та низом пробив точно в кут. Залишається дочекатися матчів, щоб побачити дует у компанії з Неймаром, Ді Марією та іншими гравцями ПСЖ.
Додамо, що свій найближчий поєдинок команда Почеттіно проведе 20 серпня – суперником стане Брест.
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