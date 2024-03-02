Назначение на флоридское дерби изначально получил арбитр Гиермо Черрета, однако его пришлось экстренно менять. В соцсетях начало гулять фото этого судьи в футболке Интера Майами, что грозило явным конфликтом интересов.

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МЛС успела среагировать и заменила Черрету, хотя до стартового свистка оставалось менее 5 часов. Четвертый арбитр Джейми Эррера стал главным, а на его место позвали Сида Круза.

Встреча Интер Майами – Орландо Сити начнется сегодня в 23:30 по киевскому времени. Месси, Кривцов и компания неплохо начали чемпионат, набрав 4 очка в 2 турах.

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