Призначення на флоридське дербі спочатку отримав арбітр Гієрмо Черрета, однак його довелося екстрено міняти. У соцмережах почало гуляти фото цього судді у футболці Інтера Маямі, що загрожувало явним конфліктом інтересів.

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МЛС встигла зреагувати і замінила Черрету, хоча до стартового свистка залишалось менш ніж 5 годин. Четвертий арбітр Джеймі Еррера став головним, а на його місце покликали Сіда Круза.

Зустріч Інтер Маямі – Орландо Сіті розпочнеться сьогодні о 23:30 за київським часом. Мессі, Кривцов і компанія непогано розпочали чемпіонат, набравши 4 очки у 2 турах.

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