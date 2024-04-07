МЛС

Интер Майами – Колорадо Рапидс – 2:2

Голы: Месси, 58, Афонсо, 60 – Наварро, 45 (пен.), Бассетт, 88

Интер не мог выиграть три матча подряд. Тата Мартино решил выпускать полурезерв – Кривцов травмирован, но и 4 легенды Барсы остались в запасе. Месси впервые за 3 недели вернулся в заявку после повреждения.

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Хозяева пропустили в конце первого тайма с пенальти. Выход Месси в перерыве помог все перевернуть за 2 минуты. Лео забил сам красивым ударом от стойки, а затем подготовил гол Афонсо.

Интер не удержал победу. На 88-й минуте Колорадо "перекусил" флоридцев и в контратаке сравнял счет – 2:2. Слабая серия Интера продолжается, но Мартино, очевидно, больше думает об ответном матче против Монтеррея в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Майами нужно отыгрывать 1:2 после скандальных разборок в первой встрече.

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