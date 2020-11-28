Барселона снова пытается продать Коутиньо и предложила услуги бразильца Ювентуса, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что каталонцы стремятся разгрузить зарплатную ведомость и получить возможность осуществить трансферы Депая и Эрика Гарсии.

Однако, Ювентус не очень хочет оформлять покупку, поскольку Пирло решил сделать ставку на Кулусевски и не хочет, чтобы швед имел серьезную конкуренцию. Ранее Барселона и Ювентус оформили звездный обмен – Артур отправился в Турин, а в обратном направлении отправился Пьянич.

К слову, Коутинью провел 8 матчей в составе Барселоны во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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