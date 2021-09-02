"Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе. Я всегда называю его мелкий. Не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня Fide (лапша, прозвище Ди Марии из-за его худобы – прим.), Я называю его мелкий. Думаю, так и останется.

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Я отношусь к нему как к обычному человеку, и ему это нравится. Он не любит игру на публику, потому общается с теми, с кем лучше сложились отношения, с кем он ладит, с теми, кто относится к нему как к равному.

Просто если относиться к нему как к инопланетянину, кем он и является, он остается в своей пузыре, ему это не нравится. Месси нравится общаться с друзьями, ходить на барбекю, общаться, смеяться. В интервью я всегда говорю, что он инопланетянин, потому что все так и есть, он лучший в мире, но для нас он Лео, мелкий, и так мы к нему и относимся", – отметил Ди Мария в интервью Tyc Sports.

Напомним, Месси длительное время дружит с Анхелем благодаря совместным выступлениям за сборную Аргентины. Этим летом аргентинцы будут выступать вместе и в составе ПСЖ.

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