Підопічні Херардо Мартіно нарешті змогли здобути перемогу в МЛС – жертвою став Лос-Анджелес (3:1). Читайте звіт та дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

МЛС-2023

Лос-Анджелес – Інтер Маямі – 1:3

Голи: Холлінгсхед, 90 – Фаріас, 14, Альба, 51, Кампана, 83

Мессі може ігнорувати загальні правила МЛС – суперзірці дозволили прописати собі унікальні привілеї

У черговому матчі МЛС Інтер Маямі на виїзді здолав Лос-Анджелес. Ліонель Мессі вивів "цапів" з капітанською пов'язкою і провів на полі всі 90 хвилин. Повернувся до стартового складу і український захисник Сергій Кривцов, який також відіграв увесь поєдинок.

Гості вийшли вперед ще до середини першого тайму – атаку розпочав Кривцов, відпасувавши ліворуч на Авілеса. Той запустив довгий пас по флангу на Фаріаса, який у падінні зумів пробити у дальній кут повз голкіпера. Лос-Анджелес декілька разів мав зрівнювати, але м'яч вперто не ліз у ворота.

По перерві Альба, після ювелірної передачі Мессі, вийшов сам на сам і подвоїв перевагу Інтера. Наприкінці зустрічі аргентинець підхопив сферу у центрі поля, протягнув її до штрафного, але вирішив сам не бити, а віддав праворуч на Кампана – той обвідним ударом поцілив у дальній кут. Інтер розслабився і на останній хвилині таки пропустив гол престижу від суперника (після навісу з кутового). Як наслідок, четверта перемога маямців у сезоні – команда набрала 25 очок і йде передостанньою у Східній конференції.

Сергій Кривцов за свою гру отримав від статистичного порталу SofaScore міцні 6,8 бала. Українець здійснив 46 доторків до м'яча, тричі сфолив і заробив одне порушення на собі, виграв одну повітряну дуель з двох, тричі з шести спроб був переможцем у боротьбі за позицію, 9 разів втрачав м'яч, а точність його передач становила 72%.