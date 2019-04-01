Месси осталось 50 голов, чтобы повторить космический рекорд Пеле

Форвард Барселоны Лионель Месси стоит на пороге исторического достижения.

Месси забил 593 гола за всю свою историю выступлений за Барселону, сообщает mundodeportivo.

Таким образом 31-летнему аргентинцу осталось отличиться забитыми мячами еще 50 раз, чтобы сравниться с Пеле. Напомним, легенда бразильского футбола за свою карьеру забил 643 гола в футболке Сантоса.

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Анализируя результативность Лионеля, фантастический рекорд Пеле может быть побит в этом году.

Месси – пятикратный обладатель "Золотого мяча". Вместе с Барселоной он 8 раз становился чемпионом Испании, 5 раз – обладателем Кубка Испании и 4 раза – победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Примеры Месси провел 27 матчей, в которых отметился 31-м голом и 14-ю ассистами.

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