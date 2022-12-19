"Поддерживал сборную Аргентины. Связано это с тем, что в 2001 году я с молодежной сборной Украины играл в Аргентине, в финальной части чемпионата мира. Наша сборная тогда вышла из группы, но проиграла в 1/8 финала сборной Парагвая. А хозяева турнира, сборная Аргентины, наконец, стала чемпионом мира. В ее составе сверкал Хавьер Савиола.

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022

Мне в первую очередь запомнилось, как болельщики в Аргентине любят футбол и свои команды. Любовь к футболу в Аргентине предана и безгранична. Надо сказать, что в Аргентине люди живут не так много, много там и бедных людей. Лично я видел, как фанаты поддерживают своих кумиров. Мне это запомнилось и с тех пор поддерживаю сборную Аргентины.

Фактор Месси? Бесспорно. Я очень хотел, чтобы он стал наравне с Марадоной. Многие годы говорили, что Диего Марадона сам тянул сборную Аргентины в титул чемпионов мира, а Лионель Месси велик только в Барселоне, но не в сборной. Теперь после этого большого финала я могу сказать, что Месси – лучший игрок в истории мирового футбола", – поделился Шершун в интервью Sportarena.

Напомним, Аргентина в сумасшедшем финальном матче ЧМ-2022 выиграли во Франции (3:3 в игровое время и 4:2 в серии пенальти).

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти