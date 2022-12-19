"Підтримував збірну Аргентини. Пов’язано це з тим, що 2001 року я з молодіжною збірною України грав у Аргентині, у фінальній частині чемпіонату світу. Наша збірна тоді вийшла з групи, але програла в 1/8 фіналу збірній Парагваю. А господарі турніру, збірна Аргентини, зрештою, стала чемпіоном світу. У її складі виблискував Хав’єр Савіола.

Мессі визнаний найкращим гравцем ЧС-2022

Мені насамперед запам’яталося, як уболівальники в Аргентині люблять футбол та свої команди. Любов до футболу в Аргентині віддана і безмежна. Треба сказати, що в Аргентині люди живуть не дуже багато, багато там і бідних людей. Особисто я бачив, як фанати підтримують своїх кумирів. Мені це запам’яталося і відтоді підтримую збірну Аргентини.

Фактор Мессі? Безперечно. Я дуже хотів, щоб він став нарівні з Марадоною. Багато років говорили, що Дієго Марадона сам тягнув збірну Аргентини до титулу чемпіонів світу, а Ліонель Мессі великий тільки в Барселоні, але не в збірній. Тепер після цього великого фіналу я можу сказати, що Мессі – найкращий гравець в історії світового футболу", – поділився Шершун в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Аргентина в божевільному фінальному матчі ЧС-2022 виграли у Франції (3:3 в ігровий час та 4:2 в серії пенальті).

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті