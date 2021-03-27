Бразильский украинец Марлос положительно оценил выступление "сине-желтых" в матче против Франции. Также хавбек признался, что готов сыграть в финальной части Мундиаля 2022 года.

"Всегда с большим удовольствием надеваю футболку сборной Украины. Готов помочь команде с начала квалификации. У нас была хорошая дебютная игра и отличный результат против действующих чемпионов мира.

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Теперь у нас дома еще два матча, и нам нужно напрячься, чтобы не терять очки. Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представлять страну, в которой меня так хорошо приняли за эти 9 лет, что я живу здесь. Я сделаю все возможное, чтобы этого достичь", – цитирует признание Марлоса UOL.

К слову, уже завтра, 28 марта, подопечных Шевченко ожидает противостояние с Финляндией во втором туре квалификации на Чемпионат мира 2022 года. Матч на НСК Олимпийский начнется в 21:45.

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