Бразильський українець Марлос позитивно оцінив виступ "синьо-жовтих" у матчі проти Франції. Також хавбек зізнався, що готовий зіграти у фінальній частині Мундіалю 2022 року.

"Завжди з великим задоволенням одягаю футболку збірної України. Готовий допомогти команді з початку кваліфікації. У нас була хороша дебютна гра і чудовий результат проти чинних чемпіонів світу.

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Тепер у нас вдома ще два матчі, і нам потрібно напружитися, щоб не втрачати очки. Я справді хочу зіграти на чемпіонаті світу і представляти країну, в якій мене так добре прийняли за ці 9 років, що я живу тут. Я зроблю все можливе, щоб цього досягти", – цитує зізнання Марлоса UOL.

До слова, вже завтра, 28 березня, на підопічних Шевченка очікує протистояння з Фінляндією у другому турі кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року. Матч на НСК Олімпійський розпочнеться о 21:45.

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