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Менди пропустит около 3 месяцев – Зинченко может получить шанс в Манчестер Сити

17:01 148 Читати українською
Менди пропустит около 3 месяцев – Зинченко может получить шанс в Манчестер Сити
Бенджамин Менди / фото: Goal.com

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не сможет рассчитывать на защитника Бенджамина Менди в течение ближайших трех месяцев.

Защитник Манчестер Сити Бенджамин Менди снова пропустит длительный срок из-за травмы. Как сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, француз пропустит 10-12 недель, сообщает официальный сайт клуба.

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Недавно Менди был прооперирован в Барселоне и начал восстановление от травмы колена. Ранее звучала информация, что француз выбыл до конца года.

Очередная травма Менди может дать шанс Александру Зинченко, который в Манчестер Сити подменял француза на позиции левого защитника в сезоне 2017/18. Вероятно, теперь украинец останется на Этихаде в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи об интересе других команд.

В текущем сезоне Менди провел 9 матчей в АПЛ. В активе Зинченко 1 поединок.

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Англия Главное Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Бенджамин Менди Бенджамин Менди Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Украинцы за рубежом
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