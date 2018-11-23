Менди пропустит около 3 месяцев – Зинченко может получить шанс в Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не сможет рассчитывать на защитника Бенджамина Менди в течение ближайших трех месяцев.

Защитник Манчестер Сити Бенджамин Менди снова пропустит длительный срок из-за травмы. Как сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, француз пропустит 10-12 недель, сообщает официальный сайт клуба.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

Недавно Менди был прооперирован в Барселоне и начал восстановление от травмы колена. Ранее звучала информация, что француз выбыл до конца года.

Очередная травма Менди может дать шанс Александру Зинченко, который в Манчестер Сити подменял француза на позиции левого защитника в сезоне 2017/18. Вероятно, теперь украинец останется на Этихаде в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи об интересе других команд.

В текущем сезоне Менди провел 9 матчей в АПЛ. В активе Зинченко 1 поединок.

Зинченко как две европейские звезды и 75 млн экономии: фанаты Манчестер Сити поражены игрой украинца против Турции