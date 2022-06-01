Бенжамену Менди предъявили еще одно обвинение в изнасиловании. Серия преступлений защитника Манчестер Сити продолжалась с октября 2018-го по август 2021 года – все они состоялись в доме игрока, сообщает BBC.

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В деле появилась еще одна пострадавшая, а всего от противоправных действий 27-летнего француза пострадали 7 женщин. Менди и его приспешник не признают своей вины.

Судебное заседание состоится 25 июля. Ожидается, что рассмотрение дела продлится 6 недель. Ранее футболист провел несколько месяцев в тюрьме, но со временем вышел под залог.

В сезоне 2021/22 француз не выходил на поле, ведь Ман Сити сразу после предъявления обвинений отстранил его от команды. Соглашение Менди с чемпионами Англии рассчитано еще на год.