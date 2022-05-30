Форвард Атлетико Жоау Фелиш, похоже, больше не смог терпеть журналистские материалы на тему его личной жизни.

Недавно испанское информационное пространство всколыхнула новость об отношениях Маги Корсейры, девушки португальца, с Педро Порро. Сначала они якобы публично целовались, а затем игрок сборной Испании подарил Маги свою футболку после матча Спортинга.

Любовный треугольник: игрок сборной Испании публично целовался с девушкой Жоау Фелиша, пока тот зубрил конспекты Симеоне

После почти двух недель молчания Жоау Фелиш в своем Twitter поставил точку слухам по поводу вероятной измены. "Имидж Маги запятнан бредом! Никто никому не изменял, прекратите это", – ответил футболист на очередную пикантную порцию подробностей из своей жизни, опубликованную CNN TÜRK Sport.

Ранее еще два участника скандала объяснили свои действия. Порро назвал ситуацию неудобной, а отношения с Корсейру – особенными, хотя подчеркнул, что никто никому не изменяет. Модель призналась, что просто шокирована.