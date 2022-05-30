Фелиш эмоционально поставил точку в любовном скандале со своей девушкой и игроком сборной Испании
Форвард Атлетико Жоау Фелиш, похоже, больше не смог терпеть журналистские материалы на тему его личной жизни.
Недавно испанское информационное пространство всколыхнула новость об отношениях Маги Корсейры, девушки португальца, с Педро Порро. Сначала они якобы публично целовались, а затем игрок сборной Испании подарил Маги свою футболку после матча Спортинга.
Любовный треугольник: игрок сборной Испании публично целовался с девушкой Жоау Фелиша, пока тот зубрил конспекты Симеоне
После почти двух недель молчания Жоау Фелиш в своем Twitter поставил точку слухам по поводу вероятной измены. "Имидж Маги запятнан бредом! Никто никому не изменял, прекратите это", – ответил футболист на очередную пикантную порцию подробностей из своей жизни, опубликованную CNN TÜRK Sport.
Ранее еще два участника скандала объяснили свои действия. Порро назвал ситуацию неудобной, а отношения с Корсейру – особенными, хотя подчеркнул, что никто никому не изменяет. Модель призналась, что просто шокирована.