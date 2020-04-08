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Меликян анонсировал оригинальные тренировки Львова – такого в УПЛ не делает никто

11:42 46 Читати українською
Меликян анонсировал оригинальные тренировки Львова – такого в УПЛ не делает никто
Егише Меликян / фото: ФК Львов

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал, каким образом его команда будет тренироваться во время карантина.

"Знаю, в Киеве есть 3-4 наших игрока. Решил, что буду с ними лично встречаться, и проводить групповую работу.

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К бразильцам во Львов отправляю своего помощника, который будет работать с ними группами по три игрока. Еще один помощник в Харькове свою группу сформирует. Исходя из ситуации, будем так держать тонус. Думаю, справимся", – поделился Меликян в комментарии Футбол News.

Напомним, чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предыдущая дата возобновления соревнований – 15 мая.

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Теги
коронавирус Львов Львов Егише Меликян Егише Меликян
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