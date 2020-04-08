Беседин назвал идеальный вариант завершения УПЛ

Нападающий Динамо Артем Беседин рассказал, как поддерживает форму во время дисквалификации.

"Мое положение можно назвать отстранением на карантине. Провожу много времени с семьей и придерживаюсь карантина. Как и другие футболисты, поддерживаю себя в форме. Сейчас на базу нельзя – приходится все делать в домашних условиях.

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Все поля закрыты, поэтому с мячом нет возможности поработать. Уже хочется приступить к работе. На период карантина предоставлена программа тренеров по физподготовке, главного тренера и его помощников. Все знают, что делать на карантине.

Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа. Команды, которые внизу турнирной таблицы, имеют шанс остаться в элите. Заря, например, борется за выход в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов.

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Как переживаю дисквалификацию? Это как лишить человека любимого дела. Об этом трудно говорить. Еще ничего не решено. Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Выразили понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это", – приводит слова Беседина телеканал Футбол.

Напомним, из-за провала допинг-теста Артем получил дисквалификацию на один год. Отсчет начался с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. После скандальных событий Динамо отлучило от работы с первой командой врача Леонида Миронова.

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