"Азербайджан? Возможно, дело и в нас, потому что не реализовали много моментов. Азербайджан тоже компактно играл в обороне, 5-4-1 – трудно открыть такую оборону. Но забили один – будем работать над тем, чтобы забивать больше и улучшить игру в обороне.

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Тренер сказал, что я первым буду бить пенальти, потому что раньше их пробивал. Но доволен больше тем, что команда победила, чем тем, что я забил. Последний пенальти, когда забивал? Может, еще в Заре против Ингульца.

Результатом доволен, но есть проблемы, их нужно решать и улучшать нашу игру. Есть куда расти, будем работать в следующем году. Возвращаемся с победным настроением, идем на первом месте. Надо приезжать и решать проблемы в Динамо", – цитирует Бражко Суспильне Спорт.

Напомним, благодаря минимальной победе подопечные Унаи Мельгосы сохранили лидерство в группе F, набрав 15 очков из 15 возможных.

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