Мексиканский футболист забил гол после смерти – шокирующее видео

Одноклубники 16-летнего мексиканца Александра Мартинеса помогли своему уже погибшему товарищу забить последний гол.

Александр Мартинес стал автором посмертного гола не без помощи своих бывших одноклубников, информирует Reuters.

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Гроб с телом игрока поставили у ворот, а один из одноклубников рикошетом от него отправил мяч в ворота. После этого все партнеры Мартинеса подбежали обнимать гроб, устроив тому красивый уход в небытие.

Отметим, что Мартинеса убили американские полицейские, которые спутали юного футболиста с преступником. Добавим, что мексиканцу было всего 16 лет.

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