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Мексиканський футболіст забив гол після смерті – шокуюче відео

12:38 283 Читать на русском
Мексиканський футболіст забив гол після смерті – шокуюче відео
Одноклубники Мартінеса святкують гол із його домовиною / Reuters

Одноклубники 16-річного мексиканця Александра Мартінеса допомогли своєму вже загиблому товаришу забити останній гол.

Александр Мартінес став автором посмертного гола не без допомоги своїх колишніх одноклубників, інформує Reuters.

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Домовину з тілом гравця поставили біля воріт, а один з одноклубників рикошетом від неї відправив м'яча у ворота. Після цього усі партнери Мартінеса підбігли обіймати труну, влаштувавши тому красивий відхід до небуття.

Зазначимо, що Мартінеса вбили американські поліцейські, які сплутали юного футболіста зі злодієм. Додамо, що мексиканцю було лише 16 років.

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